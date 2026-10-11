Цифровой рубль против онлайн-игр и табака: родители признались, как хотят контролировать расходы детей

Более половины российских родителей выразили готовность применять цифровой рубль для контроля карманных расходов своих детей. Об этом свидетельствуют данные исследования «Выберу.ру», оказавшегося в распоряжении РИА Новости.

«Около 58% родителей хотели бы использовать цифровой рубль как инструмент контроля карманных расходов подростков, если такая возможность появится», — выяснили аналитики, опросив почти 3 тыс. россиян.

Среди тех, кто согласен на такой инструмент, каждый третий (34%) в первую очередь запретил бы покупку табачных изделий, электронных сигарет и алкоголя. Еще 27% исключили бы приобретения и донаты в онлайн-играх. Почти каждый пятый (19%) хотел бы держать под контролем переводы ребенка на карты других людей, 12% — покупки на маркетплейсах. Для 8% самой полезной опцией стало бы ограничение снятия наличных в банкоматах.

При этом банковские приложения сегодня остаются самым популярным инструментом контроля детских расходов. Так, 42% родителей регулярно изучают историю операций по карте ребенка, а почти каждый третий (31%) следит за смс о покупках. Каждый десятый (11%) устанавливает лимиты на ежедневные или еженедельные траты, 7% блокируют интернет-покупки или снятие наличных, а 9% вместе с детьми ведут учет расходов и обсуждают бюджет.

Любопытно и то, как родители выдают карманные деньги. Почти половина (46%) переводит их сразу на личную банковскую карту подростка, 22% пользуются специальными детскими картами, привязанными к родительскому счету, а оставшиеся 32% по-прежнему выдают наличные.

Цифровой рубль — это еще одна форма национальной валюты, которая дополняет наличную и безналичную. Его использование добровольно, а все операции для граждан абсолютно бесплатны. Как ранее сообщала заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова, за первый месяц после запуска количество открытых счетов в цифровом рубле достигло 220 тыс.

Ранее сообщалось, что банкоматы для снятия цифровых рублей могут появиться в России в 2027 году.