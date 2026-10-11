Жителей эвакуируют из домов под Владимиром после ночной атаки БПЛА

Жителей домов, расположенных вплотную к атакованному объекту в пригороде Владимира, вывозят в безопасное место. Об этом проинформировал губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем канале на платформе «Макс», сообщил MK.RU.

По словам главы региона, беспилотники ударили по инфраструктуре в пригородной зоне, из-за чего и было решено срочно эвакуировать людей из ближайших зданий.

Ранее Авдеев отмечал, что жилые постройки в результате налета дронов не пострадали. Однако произошло аварийное отключение двух электрических подстанций, электроснабжение которых планируется восстановить через резервные схемы. Чиновник добавил, что ночная атака не нанесла ущерба жилому фонду, хотя без света временно остались около 5 тыс. граждан. По его словам, сразу после ликвидации угрозы питание будет переключено на запасные линии, а на месте происшествия уже задействованы все необходимые экстренные службы.

Параллельно губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил в своем канале об успешном перехвате пяти вражеских беспилотников в небе над регионом.

По данным главы региона, дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны России. В результате этих действий никто не пострадал, а наземные объекты не получили никаких повреждений.

Ранее сообщалось, что обломки БПЛА упали на аэропорт в Сочи и спровоцировали возгорание в административном здании.