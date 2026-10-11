Американский предприниматель Илон Маск присоединился к позиции президента США Дональда Трампа относительно Владимира Зеленского. По мнению миллиардера, Украине следует подыскать себе другого руководителя. Свою позицию он изложил на странице в социальной сети, сообщило РИА Новости.

По информации издания, сам Трамп выступил с соответствующим заявлением в субботу, 10 октября, отвечая на вопросы журналистов. По его словам, у Зеленского неоднократно была возможность урегулировать конфликт, однако он всякий раз отказывался это делать. Кроме того, американский лидер потребовал от Киева остановить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и указал на необходимость смены власти в Украине.

«Я согласен. Пришло время Украине найти нового лидера», — написал Маск на своей странице в соцсети.

По данным издания, ранее президент РФ Владимир Путин комментировал ситуацию с ударами по НПЗ. Он отмечал, что украинские военные начали атаковать эти объекты, стремясь нанести урон российской экономике. В ответ, по словам главы государства, Москва стала поражать цели, важные для экономики киевского режима.

Ранее сообщалось, что первые участники программы переселения выехали из Краматорска в Киев.