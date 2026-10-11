Основатель «Рыбаря» Звинчук вернулся в Россию после выдворения из Черногории

Руководитель аналитического проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, о задержании которого в Черногории сообщалось ранее, уже находится на родине. Вместе с ним границу пересекла его супруга. Видеозапись, сделанную в аэропорту, распространил телеканал «Звезда», сообщил ТАСС.

Арест Звинчука и нескольких его соратников черногорские силовики провели в пятницу, 9 октября. Сам фигурант числится в британских санкционных списках. Представители «Рыбаря» тогда подчеркнули: их команда приехала в страну на легальных основаниях и не нарушала местных законов.

Однако, как выяснилось из публикаций черногорской прессы, спецслужбы республики заранее получили уведомление о визите членов проекта и на протяжении нескольких дней держали их в поле зрения. Итогом стало совместное заявление Агентства национальной безопасности Черногории и республиканского Управления полиции: Звинчук и четверо его спутников квалифицированы как угроза национальной безопасности, что и послужило основанием для их высылки из страны.

Ранее сообщалось что военкор Поддубный назвал задержание основателя «Рыбаря» охотой на русских.