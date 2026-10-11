16 человек пострадали за сутки из-за атак БПЛА в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев в канале на платформе «Макс» сообщил об оперативной обстановке в регионе. По его данным, в шести округах ранения получили 16 человек.

По информации главы региона, минувшие сутки стали для Белгородчины очередным испытанием: украинские формирования предприняли 130 атак на регион. География ударов охватила 17 округов. Шесть раз противник бил из реактивных систем залпового огня и артиллерии. Еще трижды с беспилотников сбрасывались взрывные устройства.

По данным губернатора региона, силы противовоздушной обороны и все задействованные подразделения сработали профессионально: 192 дрона удалось сбить и подавить. Тем не менее без пострадавших не обошлось. Состояние одного из них медики оценивают как крайне тяжелое. Всем пациентам оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Губернатор желает пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что жителей эвакуируют из домов под Владимиром после ночной атаки БПЛА 11 октября.