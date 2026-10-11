Обломки БПЛА упали на аэропорт в Сочи: в одном из административных зданий произошло возгорание
Оперштаб: в Сочи обломки БПЛА упали на аэропорт и частный сектор 11 октября
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
В Сочи по нескольким адресам обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов. Региональный оперативный штаб в канале на платформе «Макс» проинформировал, что фрагменты дрона упали на территории аэропорта.
По данным оперштаба, в одном из административных зданий произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.
Кроме того, обломки БПЛА упали на территории частного сектора и отелей, сообщил региональный оперштаб. В одном из частных домов повреждена кровля, еще в одном произошло возгорание, которое быстро потушили.
В оперштабе отметили, что во всех случаях обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные и специальные службы.
«Во всех случаях пострадавших нет», — указано в сообщении.
Информацию об инциденте также разместил на своей официальной странице мэр Сочи Андрей Прошунин.
Ранее сообщалось, как изменилась логистика поездов из‑за атаки БПЛА на мост в Брянской области.