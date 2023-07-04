Обман сотрудников налоговой службы не сошел с рук экс-директору компании в Ставрополье

В Ставрополье директор ООО «Еврогрупп» с 2015 по 2017 год умышленно подавал некорректную информацию в налоговую службу, сообщает newstracker.ru . Руководитель компании также указывал ложные данные в декларации. В настоящее время мужчина стал уже экс-директором, но наказание все равно придется нести именно ему.

Сотрудники налоговой службы выявили нарушения. Установлено, что за указанный период экс-директор не доплатил в бюджет региона более 197 млн рублей. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела, которое направлено следователями для рассмотрения в суд. В следственном комитете Ставропольского края заверили, что нарушитель понесет наказание за содеянные махинации.

ООО «Еврогрупп» специализировалось на выращивании различных семян: масленичных и кормовых культур. Также занималось разведением скота. В 2019 году в компании заявили о банкротстве.