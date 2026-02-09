Обман уток раскрыт: эксперт рассказала, почему казанцы зря переживают за пернатых

Жители Казани обеспокоены состоянием уток на озере Нижний Кабан. Горожане считают, что птицы голодные и замерзают. Эксперт рассказала, что тревога россиян необоснованная, сообщил inkazan.ru.

Казанцы обратили внимание, что в момент кормления утки в большом количестве сбиваются в кучу. Птицы спешно ныряют в воду за упавшей едой. В соцсетях горожане пишут, что подобное поведение пернатых — знак, что они замерзли и сильно голодны.

Член Союза охраны птиц России, орнитолог-реабилитолог Елизавета Едренникова рассказала, что утки — птицы, которые легко адаптируются к морозным дням. Температура до -20 для них не является опасной. Холода при минус 30 градусов уже переносятся сложнее, однако кратковременные перепады также не приведут к летальному исходу.

Эксперт отметила, что в Казани утки обосновались на незамерзающем водоеме, что также повышает шанс комфортно и безопасно пережить зиму в городе. В том, что утки остаются в черте населенного пункта, части виноваты его жители. Неравнодушные люди подкармливают птиц осенью, чем сбивают их биологические часы.

«И это не „ой, как мило — посреди зимы живут уточки на Булаке“. Птицы просто пытаются выжить в неподходящих условиях. Кроме того, птицы настолько привыкают к городским условиям и безопасным для них домашним животным, что, перелетая в естественные водоемы с хищниками, становятся для них легкой добычей», — сказала орнитолог.

Ранее сообщалось, что жители Бронниц ищут способ помочь пернатым на Москве‑реке в лютые морозы.