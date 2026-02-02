Утки в ледяном плену: жители Бронниц ищут способ помочь пернатым на Москве‑реке в лютые морозы

Даже среди зимних ледяных оков Москвы-реки можно отыскать участки чистой воды. Они образуются благодаря достаточно интенсивному течению, которое не позволяет льду полностью сомкнуться. Эти прогалины становятся настоящим спасением для уток, остающихся на зимовку в городе. Однако выживание в холода требует от пернатых дополнительных сил, которые им может дать только своевременная подкормка.

Жители активно делятся друг с другом опытом, обсуждая, как лучше поддержать водоплавающих птиц. В комментариях часто разгораются споры о том, что действительно полезно для утиного рациона. Особенно ценными признаются советы от тех, кто имеет собственный опыт в птицеводстве.

«Призываю всех неравнодушных людей ходить кормить уток на Москву-реку! Их очень много, и они очень голодные!» — пишут воззвание бронничане.

По мнению специалистов, помочь уткам можно, предлагая им специализированные готовые смеси, которые продаются в зоомагазинах. Безопасным и питательным вариантом также являются различные зерновые культуры: пшеница, ячмень, овес. Подойдут и свежие либо предварительно размороженные зерна кукурузы. Из овощей птицам можно предлагать мелко натертую или нарезанную морковь, тыкву, кабачки.

