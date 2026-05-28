У деревни Лесоучасток в Талдомском уберут аварийные деревья

На территории Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес», вблизи деревни Лесоучасток стартовало санитарно-оздоровительное мероприятие — работы по уборке неликвидной древесины. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

Специалисты уберут старые, поврежденные и погибшие деревья, которые могут представлять опасность, чтобы предотвратить распространение болезней и повысить общую устойчивость леса. Работы затронут участок площадью 21,3 га, их завершат до 1 июля.

«Они направлены на поддержание здоровья лесных экосистем и создание комфортной среды для их обитателей и отдыхающих», — сказала заместитель директора Талдомского филиала ГАУ МО «Мособллес» — лесничего Наталья Салова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.