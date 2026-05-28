Стало известно, почему голливудский режиссер Стивен Сигал не может продать свой особняк в Подмосковье

Голливудский режиссер Стивен Сигал, имеющий российское гражданство, столкнулся с неожиданной проблемой: его двухэтажный особняк в Московской области никак не может найти покупателя, несмотря на внушительную скидку. Риелтор Ригина Гордеева в комментарии ТАСС объяснила , в чем дело.

Главный минус — земельный участок. Он составляет всего 15 соток. Для дома, который продается за 650 млн рублей, это катастрофически мало, считает эксперт. Потенциальные покупатели с таким бюджетом рассчитывают на приватность, простор и дистанцию от соседей. А здесь участок больше напоминает «городскую посадку», нежели «классический люкс».

При этом сам особняк, по словам риелтора, вполне достойный. Он двухэтажный, на территории есть беседка, гостевой дом с баней и гараж на два автомобиля. Но все это великолепие расположено на слишком маленьком клочке земли.

Сигал купил эту недвижимость в 2018 году. По слухам, тогда он отдал за нее 80-100 млн рублей. Изначально ценник был еще выше — 700 млн рублей, но его пришлось снизить.

Риелтор отмечает, что скорость продажи напрямую зависит от адекватности цены. Если продавец ориентируется не на реальную рыночную стоимость, а на «легенду» — то есть на имя бывшего владельца, — объект может зависнуть на рынке на годы. В случае с Сигалом процесс поиска покупателя может затянуться до трех лет.

