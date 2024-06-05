Обманувшая 49 семей владелица турагентства «Касатка Тревел» отправится в СИЗО в 2029 году

Интернет-портал KazanFirst сообщает, что Приволжский районный суд Казани признал виновной собственницу компании «Касатка Тревел» Диану Фаттяхову в мошенничестве. Приговор — четыре года в колонии общего режима. В юридическую силу он вступит в 2029 году.

Следствие доказало, что директор туристического агентства обманула 49 российских семей. В некоторых семьях проживают дети-инвалиды. Подсудимая продала путевки в разные страны на сумму 6 миллионов 134 тысячи рублей. Отправиться в путешествие клиенты не смогли, потому что до туроператоров деньги не дошли. Потерпевшие надеялись, что суд вынесен женщине строгий обвинительный приговор.

«Заплатили ей деньги, она сказала, что выезжаем 28 сентября. Мы собрали вещи, за час до отъезда эта Диана позвонила и сказала, что мы никуда не уезжаем, так как она наши деньги потеряла», — рассказала KazanFirst потерпевшая Аида Линькова.

Диана Фаттяхова — мать сына 2015 года. До достижения ребенка 14-летнего возраста она будет находиться на свободе. Женщина призналась, что рада такому решению. Она надеется успеть выплатить потерпевшим все деньги.

«Буду выплачивать потерпевшим, давайте так — это ведь не такие большие деньги. Буду работать, не в туризме, пока не знаю где, я куда-то устроюсь, буду выплачивать долги», — сказала корреспонденту KazanFirst Фаттяхова.

Потерпевшие решением суда не удовлетворены. В ходе заседания многие не могли сдерживать эмоции. Они обращались к Фаттяховой в грубой форме. Люди осуждали председательствующего. Гражданка Линькова заявила о намерении обратиться в вышестоящие инстанции с требованием пересмотра решения суда. В завершении судебного заседания Фаттяхова обратилась к секретарю с просьбой передать судье большое спасибо за его вердикт.

Ранее мы сообщали, что обвиняемый в педофилии 72-летний бывший глава района Долидзе арестован на два месяца.