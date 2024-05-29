Обвиняемый в педофилии 72-летний экс-глава района Долидзе арестован на два месяца

Сотрудники правоохранительных органов не опровергали информацию о задержании чиновника, но и не давали подробных комментариев. Источник «НовостиВолгограда.ру» сообщил, что задержание Юрия Долидзе состоялось 25 мая. В настоящее время он находится в СИЗО, где пробудет до 24 июля.

«Относительно признания вины пока ничего неизвестно», — рассказал источник из окружения фигуранта.

Решение суд принимал в закрытом режиме. Последующие заседания также пройдут без участия СМИ, потому что в деле фигурируют несовершеннолетние потерпевшие в возрасте от 12 до 14 лет. Инкриминируемая статья означает, что подростков не насиловали и не принуждали к интимным связям. Наказание по статье составляет от трех до восьми лет заключения в колонии строго режима.

Источник редакции сообщает, что Юрия Долидзе можно считать «выходцем из 90-ых». Он имел собственный бизнес, потом стал главой района. Чиновником бизнесмен стал не без помощи очень влиятельных людей в регионе.

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