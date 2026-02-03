«Обнаружен в компании сверстников»: что делал школьник, пока его искали по всему городу с ориентировкой

На сайте Росгвардии указано, что в Кузбассе экипаж вневедомственной охраны помог установить местонахождение несовершеннолетнего горожанина, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве проинформировали, что с просьбой искать 11-летнего мальчика обратился его встревоженный отец. Мужчина рассказал, что сын не вернулся домой после завершения учебного дня в школе. Росгвардейцы совместно с сотрудником ПДН незамедлительно приступили к поискам. Им предоставили ориентировку с приметами. Поиски начались в вечернее время.

По данным ведомства, школьника обнаружили в компании сверстников во дворе одного из многоквартирных домов.

«В ходе проверки установлено, что мобильный телефон ребенка разрядился, в связи с чем отец не имел возможности выйти с ним на связь», — указано в сообщении Росгвардии.

По информации ведомства, против школьника противоправных действий не совершалось. Экипаж Росгвардии доставил ребенка отцу. В Росгвардии отметили, что регулярное патрулирование улиц позволяет максимально быстро находить людей в случае поступления информации об их пропаже. В организации есть вакантные места.

Ранее сообщалось, что похититель ребенка в Петербурге сознался в убийстве.