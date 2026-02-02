SHOT: похититель ребенка в Петербурге сознался в убийстве

Подозреваемый в похищении 9-летнего Паши в Санкт-Петербурге, Петр Жилкин, признался в убийстве ребенка и указал следователям место, где утопил тело. Ранее после задержания он отказывался давать показания. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По данным SHOT, задержанный, который первоначально молчал, на допросе рассказал о том, где именно совершил преступление. Следователи в ближайшее время отправятся на указанное место для проведения следственных действий. Мальчик пропал 30 января, последний раз его видели садящимся в «Тойоту» подозреваемого. Жилкин был задержан 2 февраля в Псковской области во время погони, предположительно, при попытке скрыться в Прибалтике. Теперь его также проверяют на возможную причастность к другим исчезновениям детей в Ленинградской области.

Ранее задержанный по делу о пропаже мальчика в Петербурге отказался от дачи показаний.