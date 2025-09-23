Обнаружили в заброшенном доме: поиски 12-летнего школьника завершены

Сотрудники правоохранительных органов в одном из заброшенных домов обнаружили мальчика, поиски которого длились с 22 сентября, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал Главного управления МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По информации полиции, о пропаже 12-летнего школьника сообщила его мать. Она обратилась в дежурную часть. Юный житель Прокопьевска ушел из дома еще днем, но так и не вернулся. 34-летняя местная жительница просила помощи в поисках несовершеннолетнего. Поисковая операция была организована оперативно.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов обследовали дворы и подъезды, побеседовали со знакомыми подростка, узнали о местах, где он появляется чаще всего. Патрульные наряды получили ориентировку. Информацию передали в СМИ и разместили в соцсетях. К поисках присоединились волонтеры.

«Сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области — Кузбассу выражают признательность всем, кто присоединился к поискам мальчика», — указано в сообщении.

В полиции проинформировали, что подростка удалось найти утром 23 сентября. Мальчик находился в одном из заброшенных домов. Его доставили в отделение полиции, куда также пригласили маму. Правоохранители намерены выяснить, по какой причине ребенок принял решение уйти из дома. При необходимости будут привлечены сотрудники по делам несовершеннолетних.

