Психиатр назвал новую версию о пропаже россиянки в Таиланде
Психиатр Шуров связал исчезновение россиянки в Бангкоке с наркотиками
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
Загадочная история 34-летней Эрики Владыко, дважды пропавшей в Бангкоке, получила новую версию. Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru предположил, что женщине могли тайно подсыпать наркотики в напиток, чем и объясняется ее странное поведение.
Россиянка оставила четырехлетнюю дочь в отеле ночью 13 сентября и исчезла на неделю, после чего нашлась в другом отеле с мужчиной. Несмотря на воссоединение с консульством, Владыко снова пропала, даже не забрав ребенка из детдома, куда девочку поместили на время поисков.
Психиатр отмечает, что такое поведение, как бросание ребенка, недельное исчезновение и повторный побег, характерно для бредового состояния после употребления психоактивных веществ.
Однако версия психиатра ставится под сомнение окружением Владыко. По словам ее знакомых, девушка всегда была заботливой матерью и не употребляла наркотики, хотя иногда выпивала. Возможно, что женщина связалась с сомнительной компанией.
Пока родственники пытаются забрать девочку, поиски самой Эрики продолжаются.
