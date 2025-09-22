Психиатр назвал новую версию о пропаже россиянки в Таиланде

Загадочная история 34-летней Эрики Владыко, дважды пропавшей в Бангкоке, получила новую версию. Врач-психиатр Василий Шуров в беседе с aif.ru предположил , что женщине могли тайно подсыпать наркотики в напиток, чем и объясняется ее странное поведение.

Россиянка оставила четырехлетнюю дочь в отеле ночью 13 сентября и исчезла на неделю, после чего нашлась в другом отеле с мужчиной. Несмотря на воссоединение с консульством, Владыко снова пропала, даже не забрав ребенка из детдома, куда девочку поместили на время поисков.

Психиатр отмечает, что такое поведение, как бросание ребенка, недельное исчезновение и повторный побег, характерно для бредового состояния после употребления психоактивных веществ.

Однако версия психиатра ставится под сомнение окружением Владыко. По словам ее знакомых, девушка всегда была заботливой матерью и не употребляла наркотики, хотя иногда выпивала. Возможно, что женщина связалась с сомнительной компанией.

Пока родственники пытаются забрать девочку, поиски самой Эрики продолжаются.

Ранее сообщалось, что пропавшую в Таиланде россиянку нашли, но вскоре она снова пропала.