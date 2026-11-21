По данным таможни КНР, за январь–октябрь 2026 года импорт пива из Китая в Россию составил $50,2 миллиона. Это на 36 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости.

В октябре в Россию было ввезено пива на $4,9 миллиона. По сравнению с сентябрем поставки сократились на 10% — до минимального уровня с июня. При этом в годовом выражении октябрьский объем вырос вдвое.

По итогам октября Россия заняла второе место среди крупнейших покупателей китайского пива. Лидером стала Мьянма с показателем $5,97 миллиона. В первую пятерку также вошли Эквадор ($4,5 миллиона), Австралия ($4,1 миллиона) и ОАЭ ($3,6 миллиона).

Ранее сообщалось о том, что россиянам могут разрешить путешествовать по Китаю на собственных автомобилях.