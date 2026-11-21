Кандидат медицинских наук Александр Шишонин выразил обеспокоенность тем, что подростки могут использовать энергетические напитки в качестве альтернативы полноценному питанию. В комментарии RT специалист отметил, что такое поведение создает риски для здоровья молодого организма.

По словам Шишонина, главная причина кроется в недостаточном понимании физиологических процессов.

«Если взрослый человек не станет заменять энергетиками прием пищи, то подросток вполне может это сделать — просто из-за непонимания физиологии организма и возможных последствий», — пояснил он.

Эксперт также указал на то, что молодые люди зачастую не отдают себе отчета в том, как подобные напитки воздействуют на внутренние органы. В частности, Шишонин обратил внимание на связь между нерациональным питанием и ростом числа случаев проблем с поджелудочной железой среди молодежи. Он констатировал, что в последнее время такие нарушения встречаются у молодых людей все чаще именно из-за неправильного подхода к рациону.

Специалист подчеркнул, что энергетики не являются эквивалентом еды, а их бесконтрольное употребление в подростковом возрасте может привести к нежелательным последствиям для пищеварительной системы.

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