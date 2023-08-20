Обозреватель Bild: Для Украины все сценария развития событий в зоне СВО провальные

Обозреватель немецкого издания «Bild» Юлиан Репке на своей странице в социальной сети поделился мнением, что у Украины осталось несколько сценариев развития событий в ходе вооруженного конфликта с Россией, но все негативные, пишет агентство « РИА Новости ». К такому выводу эксперт пришел после анализа ситуации заместителя главного редактора Bild Пауля Ронцхаймера.

«Анализ Пауля Ронцхаймера (заместитель главного редактора Bild. — Прим. ред.) показывает, в какой разрушительной ситуации находится украинское правительство, что на самом деле есть только плохие варианты и что Запад несет большую ответственность за эту ситуацию», - отмечает обозреватель немецкой Bild Юлиан Репке

Согласно анализу Пауля Ронцхаймера есть несколько сценариев развития события. Согласно первому, Украина должна будет пойти в контрнаступление еще раз, но уже весной 2024 года. Нынешняя попытка оказалась неудачной, и Запад это понимает. Если партнеры Киева перестанут передавать оружие, то попытка очередного наступления также не принесет результата.

Согласно второму сценарию, Россия может пойти в контрнаступление, что окажется для Украины катастрофическим провалом.

Контрнаступление Украины началось в начале июля, но на данный момент существенных изменений в зоне спецоперации не произошло. Президент России Владимир Путин отметил, что армия не позволила военным ВСУ пройти вперед.