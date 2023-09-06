Обозреватель Forbes рассказал об успешной стратегии военных РФ, которая изменила планы ВСУ

Автор материала Дэвид Экс отметил, что Россия надежно обезопасила границы при помощи мин. Военные расширили территорию земель, которые заминированы. Вероятнее всего, бойцы защищали границы в начале июня, когда ВСУ объявили о начале контрнаступления. Для этого понадобилось полностью изменить тактику.

«Несоответствие между новой минной доктриной России и старой украинской доктриной разминирования помогает объяснить, почему контрнаступление приносит успехи, но гораздо медленнее, чем ожидали некоторые наблюдатели», – считает обозреватель издания «Forbes» Дэвид Экс

Военные РФ расширили территорию, которую заминировали, с 120 метров до 500. Кроме того, мины расположены вблизи друг друга на очень небольшом расстоянии. Для надежности иногда одна лежит на другой.

Оборонять границы приходилось быстро, поэтому не везде плотность мин равномерная, считает эксперт. Для того, чтобы бойцы минировали поля, их надо было снимать с позиций, что невозможно было делать часто. ВСУ могут воспользоваться такими участками.

Причина провального контрнаступления ВСУ стала темой для изучения английских аналитиков. Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс уверены, что мины были установлены после первых штурмовых действий ВСУ в июне. Стратегия РФ имеет успех.

«Другие распространенные приспособления включали установку двух противотанковых мин вместе — одна поверх другой — компенсируя уменьшенную плотность, гарантируя, что транспортные средства будут обездвижены одиночными попаданиями мин, даже если транспортные средства оснащены бульдозерными отвалами», - пришли к мнению аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс

При этом аналитики уверены, что у армии РФ недостаточно мин, чтобы постоянно пользоваться такой стратегией. Чем дальше поля, тем они тоньше.