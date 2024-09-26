Президент Владимир Зеленский понимает, что Запад устал от конфликта на Украине и готов завершить его дипломатическим путем. После наступления мира в стране в первую очередь проведут выборы. Шансы одержать победу повторно уже невелики. Президента также принуждают отдать часть территорий, что может вызвать диссонанс в обществе и отразиться на его репутации.

Зеленский занял выжидающую позицию. Он надеется, что кто-то из мировых политиков предложит более подходящий для него план. Президент публично демонстрирует своим партнерам и кураторам, что им придется учитывать его мнение. Такую позицию Максим Легуенко считает неоправданной.

«Единственным условием продолжения Украиной успешных боевых действий является постоянная оружейная подпитка со стороны Запада. Долгое время эта схема работала, но сегодня Зеленский не хочет замечать серьезных изменений, произошедших в стане Запада», — отметил заместитель главного редактора «Ридуса».

Европа намерена как можно скорее завершить военные действия в самом центре континента. Вскоре НАТО прекратит передачу вооружения. У Украины останется единственный исход — военное поражение. Именно поэтому можно утверждать, что торг за мир только начался. Каждая из сторон сделала свои ставки.

Ранее сообщалось, что молебен о Победе с принесением Казанской иконы Божией Матери пройдет в Подмосковье в октябре.