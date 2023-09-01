Обозреватель Майя Карлин: Истребители F-16 могут не помочь Украине изменить ситуацию

Обозреватель Майя Карлин в материале для издания для « 19FortyFive » рассказала, почему истребители F-16 не смогут изменить ход СВО.

Обозреватель рассказывает, что изначально США не соглашались передавать Украине свои истребители. Владимир Зеленский часто публично заявлял, что Киеву очень помогут самолеты для продвижения в зоне СВО. Позже в США изменили позицию и разрешили союзникам передать F-16. Автор материала Майя Карлин отмечает, что есть ряд нюансов.

«Возможно, Белый дом предложит F-16 из собственных запасов Америки, позиция, которую администрации Байдена еще предстоит занять. На данный момент США объявили, что будут готовить пилотов на авиабазах в Аризоне и Техасе, начиная со следующего месяца», - предполагает обозреватель Майя Карлин

Во-первых, неизвестно, когда F-16 доставят на Украину. Программа передачи истребителей растянута на несколько лет. В Киеве заявляют, что готовы обучить пилотов за полгода, но аналитики не уверены в этом.

Во-вторых, украинским пилотам будет непросто управлять истребителями. Сейчас они выполняют боевые задачи на самолетах советского образца, которые совершенно не имеют ничего общего с F-16. К тому же бойцы не владеют в совершенстве английским.

В-третьих, истребители еще не разу не сталкивались с российским оружием в зоне боевых действий. У Москвы есть усовершенствованные модели ПВО, которые вероятнее всего легко справятся с американскими самолетами, выпущенными задолго до производства российского С-300.