Обозреватель National Interest рекомендует Западу смириться с тем, что победу в зоне СВО одержит Армия России. По его мнению, ее главное достоинство заключается в умении адаптироваться.

Обозреватель высказал мнение, что в вооруженном конфликте на Украине обе стороны внедряют новые методы ведения боя. По его мнению, важно учитывать реальную обстановку и навыки противника, особенности местности и современные разработки. Обозреватель считает, что в данном направлении преуспевает Россия.

«Западу нужно смириться с тем, что русские, благодаря своей большей стратегической глубине и умению искать инновационные решения и адаптироваться к ситуации на поле боя, скорее всего, победят», — говорится в материале.

Обозреватель приводит конкретный пример. По его данным, российские военнослужащие используют «черепашьи танки». Они помогают ВС РФ обезвреживать украинские беспилотники. Автор материала рассказал, что российские военнослужащие сумели переоборудовать танки советской эпохи. К машинам прикрепили стальные крыши и специальную обшивку.

«Танк выглядит так, будто он покрыт стальным панцирем — точно так же, как спина черепахи покрыта твердым панцирем, который ее защищает. Металлические листы, гофрированный металл, а иногда даже сетчатые заборы над резервуаром привариваются к резервуару, образуя «оболочку», — отметил обозреватель.

Обозреватель располагает информацией, что ВС РФ успешно провели ряд операций в зоне СВО, используя «черепашьи танки». Западные СМИ рассказывают, что Россия терпит поражение. Однако, по мнению обозревателя National Interest, ВС РФ показывают умение быстрой адаптации в условиях современного ведения боя.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ используют переданное им из Германии новейшее оружие.