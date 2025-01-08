Военнослужащие ВСУ используют переданное им из Германии новейшее оружие

Немецкий промышленный концерн Rheinmetall передал ВСУ современную бронемашину пехоты Lynx для испытания техники на поле боя, сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газета пишет, что Украина получила бронемашину в конце декабря 2024 года. По данным издания, в настоящее время военнослужащие ВСУ используют технику в зоне СВО.

«Прежде чем начнется серийная поставка, машина сначала пройдет полевые испытания», — проинформировали в организации.

Издание также приводит слова генерального директора Rheinmetall Армина Паппергера. Глава компании отметил, что после испытаний на Украине концерн запустит серийное производство новой техники.

СМИ сообщили, что в настоящее время на территории Украины уже начато строительство завода. На предприятии планируется производство техники Lynx. Соответствующее решение было принято и задокументировано летом 2023 года.

Отметим, что Германия оказывает Украине всестороннюю поддержку. Страна считается вторым донором помощи для ВСУ после США.

Ранее сообщалось, что оппозиция ФРГ поддержала отправку немецких войск на Украину.