Обозреватель тайской газеты Manager Online Сопхон Онгкан высказал мнение, что Запад использует Украину в собственных интересах. Стране обещают стать полноценным участником и партнером в НАТО, но этого никогда не произойдет.

Президент США Джо Байден ранее не скрывал, что Украина не готова к вступлению в НАТО. Политик постоянно акцентировал внимание на том, что со временем ситуация изменится. Тем не менее, прошел большой период, но Украину в альянс так и не берут.

При этом президент Украины надеется вступить в НАТО, чтобы призвать страны объединиться и совместно воевать против России. Запад этого не допустит. США и его партнеры готовы передавать вооружения и выделять средства из бюджетов, как это было ранее со многими другими странами. Но начинать полномасштабную Третью мировую войну никто не хочет.

Население в Украине составляет немного более 20 миллионов человек. Надеяться на победу с Россией очень необдуманно, считает Сопхон Онгкан.