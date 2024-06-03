Обозреватель « Ридуса », заместитель главного редактора Максим Легуенко в авторском материале рассказывает, почему война между Китаем и Тайванем неизбежна.

Анализ заявлений китайского правительства свидетельствует о том, что вопрос с Тайванем уже решен окончательно. Эта часть территории станет китайской. Пока у Тайваня есть выбор — либо согласиться на интеграцию мирным путем, либо готовиться к активным военным действиям. Однако большая часть жителей острова и его правительство не согласны на добровольное объединение.

Пекин все чаще заявляет о важности сохранения китайской национальной идентичности. Это своеобразный посыл международному сообществу, что именно с целью сохранности исторического наследия и начнутся боевые действия.

Тайвань поддерживает международное сообщество, поэтому лидер народа держится спокойно и непреклонно заявляет о независимости острова. Китайский министр обороны подтвердил, что на остров привозят большое количество западного оружия. Он уверен, что цель Запада и США — сдерживать развитие Китая.

Ранее мы сообщали, отказ Пекина от участия в конференции по Украине является проигрышем Вашингтона. Такое мнение высказал политолог Зудин.