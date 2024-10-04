Обозреватель «Ридуса»: США, Иран и Израиль не будут разжигать конфликт

Израиль решает, как отреагировать на ракетную атаку Тегерана. В СМИ появилась информация, что ВС страны нанесут удары по нефтяным объектам Ирана. Лидеры США уходят от прямого ответа, поддержат ли такую позицию. На фоне угроз цены на мировую нефть сразу возросли. Обстановка в регионе становится напряженнее с каждым днем.

Обозреватель Максим Легуенко считает, что Иран не имеет военного потенциала для начала полномасштабных действий с Ираном. Единственная реальная цель на данный момент — оттеснить «Хезболлу» от северных границ страны. В свою очередь Иран также не заинтересован в крупном конфликте из-за внутренних политических проблем. Новый президент не скрывает, что хотел бы установить с Западом партнерские отношения. Он ориентирован на демократию. Режим аятолл теряет позиции.

Война между Ираном и Израилем не входит в планы США. Скоро в стране состоятся президентские выборы, в преддверии которых Белый дом решает другие более важные проблемы. Максим Легуенко уверен, что в настоящее время в войне не заинтересована ни одна из трех сторон.

«Все это может означать, что эскалация в скором времени пойдет на спад. Вероятно, что «страшный ответ» Израиля сведется к какому-нибудь точечному, хотя и болезненному удару по какому-то важному объекту, как это было после апрельской ракетной атаки Израиля Ираном», — написал обозреватель «Ридуса», заместитель главного редактора Максим Легуенко.

Ранее политолог Кортунов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», насколько вероятно нанесение ядерного удара по Ирану со стороны Израиля.