Израиль может нанести ядерный удар по Ирану: пойдет ли еврейское государство на такой шаг

Конфликт между Израилем и Ираном продолжает набирать обороты. Существуют разные сценарии дальнейшего развития событий, один из которых представляет опасность для всего мира, так как еврейское государство владеет ядерным оружием. Политолог Андрей Кортунов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», решится ли Израиль нанести фатальный удар по Ирану.

По его словам, сейчас ведется оценка возможных сценариев и не факт, что применение ядерного оружия со стороны Израиля будет целесообразным с военной точки зрения.

«Если речь идет об ударе по иранской энергетической или транспортной структуре, то для нанесения ущерба достаточно тех конвенциональных средств, которыми Израиль располагает», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А использование ядерного оружия, отметил он, имело бы очень серьезные репутационные издержки для руководства Израиля.

«Я думаю, что сейчас Израиль находится в той стадии конфликта, когда такие издержки могли бы считаться допустимыми, поэтому об использовании ядерного оружия, пока что, речи не идет», — добавил Кортунов.

Ранее политолог Светов заявил, что Израиль убивает мирных в Дамаске из-за неоднозначности в США.