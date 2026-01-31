«Обратная сторона ее достоинств»: после скандала на шоу Ирину Дубцову могут «отменить», как Ларису Долину

Депутат Госдумы от Московской области Александр Толмачев прокомментировал REGIONS завяление певицы Ирины Дубцовой, после которого поклонники начали удалять из своих плейлистов ее треки.

По информации издания, певица публично оскорбляла участников шоу «Сокровища императора». Инцидент произошел полгода назад. Некоторые россияне отнеслись к такому поведению с возмущением. Они решили отказаться от прослушивания ее песен.

Депутат Толмачев отметил, что творческим людям иногда свойственна чрезмерная эмоциональность. Спикер напомнил, как во время шоу в Китае известная ведущая расплакалась после резкой формы общения Дубцовой с участниками.

«Ирина Дубцова — не только замечательная певица, но также автор песен, продюсер, организатор, сильная личность. Скорее всего, резкость — обратная сторона ее достоинств», — сказал он.

Депутат высказал мнение, что современная аудитория не просто обращает внимание на каждое слово и жест публичного лица, но и легко отменяет его. Александр Толмачев высказал мнение, что артистам важно общаться с окружающими вежливо и приветливо, следить за своими эмоциями и не становиться эпицентром обсуждений в негативной форме.

«Пример — Лариса Долина. Поэтому все-таки нужно общаться с другими вежливо, уважительно, подавая хороший пример остальным. Надеюсь, Ирина Дубцова вернется к своему привычному образу сильной, но в то же время приветливой и тактичной артистки», — подытожил он.

