«Обречены на голодую смерть»: тяжелобольным детям из Нижегородской области прекратили выдачу лечебного питания

Согласно заявлениям матерей больных детей из Нижегородской области, с 1 января 2024 года в регионе перестали выдавать бесплатное детское лечебное питание, как это было в прошлые годы, сообщает NewsNN .

Редакция NewsNN направила запрос в минздрав Нижегородской области. На данный момент можно ознакомиться с ситуаций со слов матерей болеющих детей.

Нижегородка Наталия сообщает, что написала заявление в прокуратуру и другие правоохранительные органы, но ответа пока нет. Ее сын болеет мукополисахаридозом второго типа. 11-летний мальчик не может глотать и жевать.

«Мы получали смеси без проблем. Мы дождались конца новогодних праздников, я как всегда подала заявку, но мне отказали. На вопрос „Что делать?“ в поликлинике №32 мне сказали, что не знают», — рассказала мама мальчика.

С аналогичной проблемой столкнулась жительница Дзержинска Наталия. У ее четырехлетней дочери выведено отверстие, через которое она получает смесь. Ребенок не может глотать самостоятельно одновременно из-за нескольких болезней.

«В первый рабочий день после новогодних праздников мне позвонила участковый врач и сказала, что поликлиника больше не обеспечивает детей-инвалидов с гастростомой лечебным питанием. Якобы таких детей „передали“ в „паллиатив“. Что такое „передали“, я не совсем поняла, но позвонила в „паллиатив“. Там сказали, что ничего не знают и отправили снова в поликлинику», — рассказывает NewsNN нижегородка.

В больнице женщине рассказали, что в список болезней были внесены изменения. Бесплатное питание по-прежнему выдают, но теперь некоторые категории детей, которые раньше получали смесь, не входят в данный перечень.

«Теперь множество детей-инвалидов обречены на голодую смерть. Удовольствие это недешевое: 20-30 банок в месяц, стоимость одной — 1300-2500 рублей. Далеко не каждая семья может себе позволить тратить от 30 до 75 тысяч рублей в месяц. У нас пенсия — 19 тысяч рублей», — жалуется женщина.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области инвалид не может получить положенный при его заболевании морфий из-за бездействия региональной власти. Так считают пациент и местный правозащитник.