Правозащитник Сагайда: Инвалид не может добиться смены морфиновой помпы из-за бездействия властей Ростовской области

Жителю Ростовской области Александру Зубову после проведения операции на позвоночнике медики установили морфиновую помпу, чтобы облегчить боли мужчины. 24 января ее необходимо сменить на новую. Выяснилось, что инвалид не может этого сделать из-за того, что в регионе еще не развита телемедицина, сообщает rostovgazeta.ru . Есть и другие проблемы.

Минздрав Ростовской области допустил ошибки при заполнении документов, из-за чего Александра не поставили в очередь в институт онкологии имени Блохина в Москве. Пациента никто об этом не уведомил. Инвалид надеялся, что уже в январе пройдет первая консультация. Об ошибках стало известно после того, как запрос в столицу отправил правозащитник Павел Сагайда.

Активист обратился в полицию. К Александру Зубову должны были прийти представители полиции.

«В середине ноября 2023 года мы подали заявление о преступлении. Только вчера или позавчера на Зубова вышел следователь, сообщив, что приедет к нему, чтобы допросить. И это все, что было сделано за два месяца по вопросу человека, который мучается от сильных болей. Откровенное махровое бездействие в Ростовской области», — рассказывает RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

О том, что необходимо заменить помпу, постоянно сигнализирует установленный прибор. Александр признался, что испытывает мучительные боли, а постоянные звуковые оповещения могут свести его с ума.

«Сейчас помпа пищит один раз в час. На пульте стоит дата — 24 января. Я не знаю, на сколько еще хватит помпы, но она и сейчас мне уже не помогает. А если начнет беспрерывно пищать, то, согласитесь, при сильных болях любой нормальный человек сойдет с ума», — рассказывает Александр Зубов.

Житель Ростовской области считает, что его проблему никто не решает. Одно ведомство перекладывает ответственность на другое.

«Все почему-то заключается именно в телемедицину. Якобы, как только она будет, так проблема решится в считанные дни. Сказали, что 15 января меня надо везти в онкоинститут. А вчера ко мне приходил участковый. Но на самом деле, мой вопрос не решается. Никаких нарушений не выявлено, одни отписки», — говорит Зубов.

RostovGazeta направит официальный запрос в Минздрав Ростовской области, чтобы получить комментарий по сложившейся ситуации.

Ранее мы сообщали, что подмосковные врачи напомнили жителям о важности своевременной диагностики онкологических заболеваний.