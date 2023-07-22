Обрушение моста в Ленинградской области: В СК завели уголовное дело

Инцидент произошел в субботу, 22 июля, в Луге Ленинградской области во время проведения фольклорного праздника «Ольгины берега». Есть пострадавшие: один человек погиб, трое госпитализировано. На месте происшествия работают правоохранительные службы. Была задействована помощь аварийных бригад.

Издание «Известия» опубликовало видео, на котором зафиксирован момент обрушения моста. Большое количество людей наблюдало за праздником. Неожиданно конструкция обрушилась. По данным интернет-портала, кроме одного погибшего, есть девять пострадавших. Известно, что один человек находится в критическом состоянии.