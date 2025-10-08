Общение, сон, активность: психиатр-нарколог рассказал, как избежать душевного кризиса

Эксперт рассказал о важности полноценного сна. Сергей Царев советует для душевной гармонии наладить сон. Не менее важно вести активный образ жизни. Мозг вследствие физических действий производит эндорфины, которые также называют «гормонами радости».

По словам эксперта, поднять настроение можно также во время приятного времяпровождения. Для этого стоит найти хобби и регулярно выделять время на занятия. Положительные эмоции помогают организму легче бороться с выгоранием.

Психиатр-нарколог Царев отметил жизненную необходимость общения с людьми. По мнению эксперта, человеку важно делиться переживаниями и эмоциями. Стоит выстраивать свой график таким образом, чтобы в течение дня находилось время для комфортного пребывания в социуме.

Эксперт уверен, что человеку не стоит игнорировать любые проблемы, связанные с самоощущением. Квалифицированные психологи, психотерапевты или психиатры обучат алгоритмам, которые помогут эффективно бороться с душевным кризисом.

