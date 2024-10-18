Общественник Касьянов рассказал, как бороться с захватчиками парковок во дворах

Член регионального штаба Народного фронта в Ростовской области, координатор направления «Жилье и городская среда» Денис Касьянов рассказал, как поступать россиянам в случае появления во дворе коммерческих парковок, сообщила rostovgazeta.ru.

Жильцам необходимо установить, кто является собственником земельного участка во дворе. Возможны два варианта. Земля может принадлежать муниципалитету. Однако администрации не выдают подобные разрешения из-за того, что парковка создаст неудобства для жильцов и разразится скандал.

Также земля может принадлежать дому. В таком случае у жильцов есть все полномочия. В первую очередь им необходимо провести общедомовое собрание, на котором предстоит составить акт о запрете парковки.

«Совет дома вправе принять решение о запрете парковки. После этого останется только демонтировать парковочные ограждения», — уточнил эксперт.

Собственник парковки может проявить агрессию или проигнорировать решение Совета дома. В таком случае эксперт рекомендует обращаться к участковому. Сотрудники правоохранительных органов найдут способы воздействия на нарушителя.

Ранее сообщалось, что более 200 проектов по организации дорожного движения во дворах реализовали в Подмосковье.