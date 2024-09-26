Более двухсот проектов по организации дорожного движения во дворах реализовали в Подмосковье

С начала 2024 года во дворах Подмосковья реализовали более 200 проектов по организации дорожного движения, чтобы обеспечить проезд мусоровозов и снизить риск срыва вывоза отходов в городских округа, в рамках этой работы устанавливаются знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Мы проанализировали ситуацию в регионе и сейчас разрабатываем наиболее оптимальный алгоритм работы управляющих компаний по распарковке контейнерных площадок, в рамках которого инспекторы территориальных отделов Министерства будут выписывать протоколы и эвакуировать транспортные средства всего за 30 минут», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

В ведомстве уточнили, что наибольший объем работ провели в Химках, Мытищах и Красногорске. Жителям напомнили, что за неправильную парковку им грозит штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.