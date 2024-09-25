Общественник Махмудов призвал вернуть профсоюзы

Представитель общественной организации Владислав Махмудов высказал мнение, что необходимо расширить полномочия профсоюзов на российских предприятиях, чтобы организации могли реально защищать права работников, сообщила rostovgazeta.ru.

Общественник Махмудов объяснил, что в настоящее время на отечественных предприятиях функционируют профсоюзы. У представителей организаций мало обязанностей. Так, накануне Нового года они соберут деньги для приобретения подарков или предложат сотруднику путевку в какой-нибудь санаторий по сниженной стоимости.

«А во многих странах, в том числе и капиталистических, профсоюз направлен на защиту прав работников. Поэтому возврат профсоюзов мог бы стать более эффективной мерой», — отметил эксперт.

Общественник напомнил, что в Госдуме приняли законопроект, согласно которому работодатели обязаны выплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Владислав Махмудов считает предложение правильным. Но существует много других реальных проблем, которые необходимо решать. Представители профсоюзов должны стать связывающим звеном между рабочими и правительством или руководством предприятия. Права работников важно защищать, а условия их труда улучшать.

Ранее сообщалось, что профсоюз сотрудников Boeing отклонил предложение руководства компании по повышению зарплат на 30%.