Сотрудники Boeing отклонили предложение по повышению зарплат на 30%

Профсоюз сотрудников Boeing отказался выносить на голосование предложение руководителей компании о поэтапном повышении заработной платы сотрудников до 30%, сообщил The Guardian.

В компании предложили такой вариант мирного урегулирования конфликта: на протяжении четырех дет сотрудникам повышают заработную плату, возвращают надбавку за производительность, увеличивают пенсионные выплаты и удваивают надбавку за ратификацию. Важное условие — сотрудники должны до конца рабочей недели принять предложение.

«Давайте внесем предельную ясность: это предложение от Boeing не подлежит обсуждению. Эта тактика прямых переговоров является огромной ошибкой, наносит ущерб процессу переговоров и пытается обойти ваш профсоюзный комитет по переговорам», — пост с таким текстом появился в соцсети профсоюза сотрудников Boeing.

Профсоюз сотрудников заявил, что от руководителей требовали прямых переговоров. Ведущий представитель профсоюзной организации Джон Холден отметил, что есть много других вопросов, которые важно урегулировать для улучшения условий труда сотрудников. К тому же в компании дали небольшой промежуток времени для принятия решения. В голосовании должны участвовать 33 тыс. человек. С точки зрения логистики осуществить данный процесс невозможно.

Ранее сообщалось, что сотрудники Boeing в США начали первую забастовку с 2008 года.