Общественник Махмудов считает сдачу квартир во время СВО опасной из-за терактов

Общественник Владислав Махмудов призвал ужесточить правила аренды квартир или полностью запретить услугу на время проведения спецоперации, сообщила rostovgazeta.ru.

Нередки случаи, когда квартиранты шумят и нарушают общественный порядок. Однако во время спецоперации стоит особенно внимательно относиться к людям, которым сдают недвижимость. Общественник напомнил, что в сложные для России времена происходили разные трагедии, например, во Волгодонске взорвался дом. Люди боялись выходить на улицу, с недоверием следили за припаркованными во дворах машинами, дежурили по ночам.

«Сегодня мы живем тоже в непростое время», — отметил Владислав Махмудов.

Общественник предлагает запретить посуточную аренду квартир. Если не применять столь строгую меру, то предстоит тщательно проверять тех, кто заселяется. Эксперт понимает, что у сотрудников правоохранительных органов не хватит времени и кадров для внеплановой работы. В таком случае из числа народных дружинников необходимо сформировать отдельное подразделение уполномоченных участковых. Важно, чтобы им помогали сами жители.

В обязанности участковых будет входить обход квартир. Важно документировать каждое новое заселение. С квартиросъемщиком стоит провести беседу: с какой целью снимает квартиру, чем собирается в ней заниматься.

«Да, возможно, сняв жилье на сутки, люди не нанесут никакого вреда. Пошумят и успокоятся. Но терять бдительность сегодня нельзя», — резюмировал эксперт.

Ранее экономист Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что выгоднее для жителей Москвы и Подмосковья: оформлять ипотеку или арендовать недвижимость.