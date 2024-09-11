Ипотека или аренда: экономист Проданова объяснила, какое жилье в Подмосковье выгоднее

Покупать или арендовать: вопрос, который волнует практически всех, кто ищет жилье. О том, что сейчас намного выгоднее для жителей региона интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Она отметила, что на поставленный вопрос ответить, используя ряд нехитрых расчетов, результат которых будет напрямую зависеть от размера стартового капитала и намерения проживать именно в конкретной местности.

«Среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в целом по Московской области составляет порядка 168 625 рублей. Следовательно, исходя из минимальной общей площади 30 метров квадратных, небольшая однокомнатная квартира будет стоить около 5 миллионов рублей. Конечно, цена на «однушку» может разниться в зависимости от площади, качества жилья, транспортной доступности и его удаленности от Москвы», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Впрочем, от данных факторов будет зависеть и арендная плата на квадратные метры. Также эксперт подчеркнула, что для определения стоимости квартиры «мечты» и аренды однокомнатной квартиры на вторичном рынке стоит исходить из средних цен по региону.

«В данный момент времени это около 33 тысяч рублей. Важно отметить, что разброс цен на рынке арендного жилья также довольно серьезный. Стоимость аренды в престижных районах Подмосковья может доходить до 50-60 тысяч рублей за однокомнатную квартиру. В районах более отдаленных можно снять однушку с «бабушкиным ремонтом» за менее астрономические цифры — 13-15 тысяч рублей», — пояснила Проданова.

Таким образом, чтобы купить квартиру за 5 миллионов рублей, необходимо располагать стартовым капиталом в размере не менее 500 тысяч рублей.

«По окончании 20 лет такая квартира перейдет в собственность покупателя за «всего лишь» 37 тысяч ежемесячно. Переплата по ипотеке при достаточно «дорогом» на сегодняшний день заемном капитале колоссальная. Она практически равна первоначальной стоимости квартиры», — отметила эксперт.

Вместе с тем размер ежемесячного платежа по ипотеке превышает размер арендной платы не столь значительно и составляет 37 тысяч рублей. По словам экономиста, если попробовать увеличить срок кредитования до 30 лет, то размер ежемесячного платежа при данном варианте составит 33 тысячи рублей, то есть будет равен арендному платежу.

«Соответственно, чем больше будет стартовый капитал «на входе», тем меньше будет и размер ежемесячного кредитного платежа. В любом случае, при данном раскладе более оправданным, даже при сегодняшней дороговизне заемного капитала, является приобретение квартиры в ипотеку. Согласитесь, всегда приятнее платить за свое жилье, а не пополнять карман арендодателя», — заключила Проданова.

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