Общественник Махмудов рекомендует жителям самим измерять уровень нитратов в арбузах

Общественник Владислав Махмудов рассказал изданию « RostovGazeta », что в Ростовской области участились случаи, когда жители чувствуют себя плохо после употребления в пищу арбуза.

Общественник рассказал, что проверил арбуз в одной из торговых точках региона на наличие нитратов. Была зафиксирована повышенная доза различных нитратов. Если съесть сразу весь такой арбуз, то исход будет печальным. Если на протяжении дня или нескольких суток есть небольшими дозами, то появится головная боль и общее недомогание.

«Я хотел бы обратить внимание Роспотребнадзора на проверку овощных торговцев, которые на улицах Ростова продают овощи и фрукты», — говорит эксперт Владислав Махмудов

Эксперт напомнил недавний случай, который произошел в Москве. Женщина съела арбуз и умерла через несколько часов. Общественник Владислав Махмудов рекомендует людям приобрести специальный прибор, который фиксирует увеличение количества нитратов.

Прибор легко приобрести. Нет сложностей и с его использованием. Результат показывает мгновенно. Такой способ поможет жителям России обезопасить себя и своих близких.

Ранее издание делилось рекомендациями, как выбрать арбуз. У него должен быть сухой хвостик. При постукивании по плоду спелая ягода всегда издает громкий звук.