Общественник Махмудов заподозрил депутата Крупника в пиаре из-за госномеров

Общественник Владислав Махмудов прокомментировал заявление депутата из Санкт-Петербурга Павла Крупника о необходимости лишать прав автовладельцев за отсутствие флага на госномерах, сообщила rostovgazeta.ru.

Общественник Владислав Махмудов считает, что в преддверии выборов, которые запланированы на сентябрь, депутаты особенно активно высказывают свои позиции. Заявление о госномерах может быть пиаром. Во-первых, госномера россиянам выдают в ГИБДД. Во-вторых, форма государственного номера для автовладельцев установлена официально и является единой.

Эксперт не отрицает, что отказ гражданина РФ от флага на госномерах, должен настораживать. Если человек принимает такое решение из-за каких-либо психических отклонений, то с ним необходимо работать медикам. Если автовладелец в здравом состоянии, то урегулировать проблему предстоит сотрудникам правоохранительных органов. Если номера отсутствуют на транспортном средстве частника, который купил нелицензионный госномер, предстоит также разбираться полицейским.

«Но зачем что-то придумывать, если все это и так регулируется законом?» — недоумевает эксперт.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Сажин пояснил способы действия закона о лишении прав за скрытые номера.