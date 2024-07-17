Автоэксперт Сажин пояснил способы действия закона о лишении прав за скрытые номера

За управление автомобилем со скрытыми госномерами водителей вскоре могут лишать прав на срок до полутора лет. Таковы поправки в КоАП РФ приняты депутатами нижней палаты парламента. Автоэксперт Владимир Сажин пояснил, следует ли вводить данные меры и как они станут работать. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

По его словам, это очередное хождение вокруг да около по одному и тому же. Так, за управление автомобилем со скрытыми номерами сегодня штраф составляет пять тысяч рублей, хотя действенной данная мера так и не стала. Отследить автомобиль со скрытыми номерами на сегодняшний день весьма сложно. Поэтому и в случае с лишением прав эта мера маловероятно станет работать.

Эксперт подчеркнул, что меры обязательно следует вводить, поскольку большинство скрывает номера с целью ухода от уплаты штрафа за неправильную парковку либо за нахождение в зоне платной парковки.

По его мнению, если инициатива все же станет работать, число автомобилей во дворах маловероятно сократится уменьшится, поскольку благосостояние людей растет.