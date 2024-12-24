Общественник Резяпов осудил Большой театр за отношение к военнослужащим РФ

Председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов высказал мнение, что Государственному академическому Большому театру России (ГАБТ) необходимо выделять комфортабельные места в рамках предложенных льгот для участников спецоперации , сообщило интернет-издание «Абзац».

Издание уточнило, что Большой театр продает билеты по категориям, в числе которых есть льготная. Так, участникам спецоперации предлагают билеты на места с ограниченной видимостью. Стоимость варьируется от 300 до 2500 руб. Кроме того, наблюдается дефицит льготных мест.

Общественник Ильдар Резяпов считает подобные правила театра недопустимыми. Он уверен, что Большому театру следует выделять нормальные билеты для военнослужащих России с учетом спроса на них.

«Ветеранам боевых действий выделяются места где-то на галерке, где ничего не видно, когда они должны сидеть в первом ряду. Нужно, чтобы зрители видели ребят, которые вернулись с фронта. Для участников спецоперации должна вводиться бесплатная квота», — в беседе с «Абзацем» отметил председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Собеседник издания рассказал, что возглавляемое им общественное движение предложило администрации Большого театра передать на нужды спецоперации часть средств, вырученные во время новогодних праздников. По словам Ильдара Резяпова, ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что депутат Соловьев прокомментировал стоимость билетов на «Щелкунчика» за 400 тыс. рублей.