Депутат Соловьев прокомментировал стоимость билетов на «Щелкунчика» за 400 тыс. рублей

По словам депутата нижней палаты парламента Сергея Соловьева, Большой театр продает лишь часть билетов за высокую цену два билета на балет «Щелкунчик». Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что в нашей стране живут и успешные и богатые предприниматели, готовые заплатить такую стоимость, поскольку покупка билетов по обычной стоимости для них со стороны выглядит странно.

По мнению парламентария, для театра таким образом решается сразу ряд вопросов: престиж и финансовый доход. К тому же маловероятно, что богатые платили бы высокую цену, если бы представление того не стоило.

Ранее сенатор Гибатдинов перечислил способы сделать «Щелкунчик» доступнее для жителей РФ.