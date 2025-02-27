Общественник заявил, что в «Светофоре» покупают продукты малоимущие граждане

Общественник Владислав Махмудов обратил внимание, что внешне магазин показался ему не помещением, где реализуют продукты питания, а каким-то складом. Кроме организации деятельности, эксперта возмутили и представленные товары. Он заявил, что на молочной продукции и на минеральной воде отсутствовала маркировка. Продукция, расположенная в мясном отделе, показалась общественнику несвежей. Он предположил, что продукты должны были снять с продажи из-за старости.

Общественник обратил внимание, что приобретенные в магазинах продукты могут оказывать негативное влияние на самочувствие россиян. По мнению эксперта, в товарах может быть мясной клей. Он действует на организм медленно, провоцируя развитие тяжелых болезней.

«Да и много вопросов вызывало молоко — почему после его кипячения образовывалась странная твердая пленка? Что это за продукт был на самом деле?» — отметил эксперт.

Общественник Махмудов высказал мнение, что магазин ориентирован на малоимущих граждан. По его мнению, это не значит, что люди должны питаться третьесортной едой. Эксперт считает, что сеть магазинов должна быть ликвидирована. В России есть множество торговых точек, которые соблюдают все необходимые условия хранения и реализации продукции.

«Понятно, что этот магазин был востребован у малоимущих граждан. Но надо понимать, что малоимущие люди не должны покупать третьесортную еду», — рассказал RostovGazeta общественник Владислав Махмудов.

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