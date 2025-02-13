«Светофор» «переехал» на новый юридический адрес вместо закрытия

Магазины «Светофор», в которых нашли множество нарушений – и грызунов, и мух с тараканами – не закрываются. Об этом пишет издание msk1.ru.

Стало известно, ранее в ФНС начали ликвидировать компанию «Ивест Стандарт» – собственной, ей и принадлежит «Светофор». Но позже выяснилось, что фактически организация лишь меняет свой юридический адрес, пишут журналисты.

То есть, магазины «Светофор» не закрываются, так как смена юридического адреса не оказывает фактического влияния на работу торговых точек и на выполнение обязательств перед сотрудниками и поставщиками.

Напомним, ранее Россельхознадзор сообщил о фиксации множества нарушений в магазинах сети - это и просрочка, и неправильно оформленная документация, и множество других проблем.