Общественники Новосибирска уверены, что мэрия действует в интересах застройщиков

На планах развития городских территорий не нанесены памятники, что удивило жителей Новосибирска. Общественность задалась вопросом, почему в городе тщательно скрывают факт существования памятников или мемориалов. Мэрия Новосибирска успокоила граждан, аргументируя такое решение, сообщает atas.info .

Активисты уверены, что отсутствие памятников на городском архитектурном плане – это возможность застройщикам игнорировать существования памятников и мемориалов. Так, их могут снести или изменить первоначальный вид.

Тогда жители не смогут доказать свою правоту, если памятников не было даже на плане. Активисты считают, что власть сознательно так поступает, поэтому они обеспокоены сложившейся ситуацией.

Мэрия Новосибирска на запрос издания «Atas.info» сообщила, что действует исключительно в рамках законов России. На планах развития городских территорий памятники не учтены, но обязательно указаны в описательной части проектов.

«Схема границ территорий объектов культурного наследия не предусмотрена составом основной части проекта планировки, подлежащей утверждению, а входит в состав требуемых материалов по ее обоснованию», — говорится в ответе городского департамента строительства и архитектуры на запрос Atas.info

Ранее местные СМИ сообщили, что в Новосибирске убрали мемориал, который был установлен в память об основателях ЧВК «Вагнер» Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине. Мемориал располагался возле здания офиса частной военной организации.

Изданию «Om1.ru» стало известно, что ЧВК «Вагнер» переезжает в новое здание, возле которого снова откроют мемориал. В течение 40 дней после гибели Пригожина и Уткина никаких мероприятий проводить не будут.