Жителей Подмосковья призвали не оставлять детей без присмотра на стихийных горках

В ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили жителям области об опасности стихийных горок и призвали родителей не оставлять детей без присмотра на подобных объектах.

По словам замначальника ведомства Сергея Прокопюка, после сильного снегопада в Подмосковье то и дело возникают стихийные горки. Такие склоны могут быть очень опасны. Они могут выходить на проезжую часть или водоемы с неокрепшим льдом. Кроме того, под снегом могут быть скрыты камни или острые предметы. К примеру, в ходе рейда в Балашихе выяснилось, что жители активно катаются на санках и тюбингах со склонов реки Пехорка, рискуя провалиться под лед.

«Спасатели рекомендовали взрослым не проходить мимо детей, которые мчатся с опасных возвышенностей и могут на огромной скорости въехать в дерево или забор, подскочить на припорошенном снегом камне или оказаться на оживленной автотрассе», - сказал Прокопюк.

Он подчеркнул, что в целях безопасности следует выбирать специально оборудованные горки.