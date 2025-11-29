Общежитие с поврежденной крышей и сгоревший дом: какие последствия оставила после себя ночная атака дронов в Таганроге

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале проинформировал о последствиях ночной аткаи БПЛА противника.

По оперативной информации, предоставленной главой региона, беспилотные летательные аппараты противника были нейтрализованы системами ПВО на подступах к Таганрогу и в четырех соседних муниципальных образованиях.

В результате воздушной атаки в Таганроге зафиксированы разрушения в здании общежития местного техникума строительной индустрии и технологий — повреждена кровельная конструкция. В целях обеспечения безопасности была проведена эвакуация проживавших там граждан, для которых развернут временный пункт размещения.

Дополнительно сообщается о возгорании частного жилого строения и повреждениях в многоквартирном жилом фонде. В центральной части города на проезжую часть улицы упал беспилотник, предварительно обезвреженный комплексами радиоэлектронного противодействия. К месту падения незамедлительно направлена группа саперов для обследования объекта. В радиусе потенциальной опасности проводится временное отселение жителей близлежащих домов.

«В хуторе Журавка Миллеровского района разрушена крыша частного дома, на который упал БПЛА. Для обезвреживания взрывного устройства там также ожидают специалистов-взрывотехников», — проинформировал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Глава Слюсарь рассказал, что никто из жителей не пострадал. На места происшествий прибыли представители экстренных служб. Информация о последствиях ночной атаки может обновляться.

Подписчики в комментариях под постом губернатора выражают благодарность военнослужащим РФ, которые своевременно реагируют на опасность БПЛА. Жители выражают надежду на скорейшую победу. Некоторые пользователи отметили, что жители приграничных районов должны быть наиболее осторожными.

Ранее сообщалось, что восемь пожаров вспыхнули в Таганроге после ночной атаки украинских БПЛА.